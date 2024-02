Lorenzo Biagiarelli: “Non ci sono più le condizioni per riprendere È Sempre Mezzogiorno”

Lorenzo Biagiarelli dopo settimane di silenzio è tornato a parlare di Giovanna Pedretti. Lo ha fatto su Instagram con un lungo video di circa 12 minuti dove ha ricordato un po’ il video che fece lo scorso dicembre Chiara Ferragni quando venne multata per i pandori Balocco. “Anche se non ho la camicia da penitente addosso e non mi ha aiutato nessuna task force“, ha sdrammatizzato lui.

“Ora che la tempesta si è un po’ affievolita mi preme ristabilire un principio di verità […] non sono qui per piangermi addosso“, le parole di Lorenzo Biagiarelli, che è poi subito entrato nel merito della vicenda ricostruendo tappa per tappa ogni aspetto del caso. Dalla stampa che ha reso virale la risposta contro la recensione (ripresa anche da siti, influencer, telegiornali e carta stampata), passando per i Carabinieri che hanno interrogato la ristoratrice per risalire all’omofobo che ha lasciato quel commento, fino ad arrivare ai vari giornalisti che si sono interessati alla vicenda paventando l’ipotesi della recensione falsa.

Biagiarelli nella sua lunghissima ricostruzione dei fatti mostra anche tutti i media e i giornalisti che lo hanno accusato di istigazione al suicidio parlando addirittura di ‘assassino’ e coinvolgendo Selvaggia Lucarelli che in tutta questa vicenda (prima che la ristoratrice si suicidasse) si era solo limitata a condividere sui propri social i post dubbiosi del compagno.

Lorenzo Biagiarelli: “Non chiedo scusa per la morte di Giovanna Pedretti, non ci sono più le condizioni per riprendere È Sempre Mezzogiorno“

“In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità, ma io non posso né voglio chiedere scusa – come molti mi hanno suggerito di fare – per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza. Io piuttosto preferisco tenermi lo stigma, il dubbio, il sospetto, piuttosto che tentare la via della pietà affermando qualcosa che non penso. E accetterò con tranquillità tutte le conseguenze di questa scelta”.

Biagiarelli ha poi aggiunto: “Approfitto per comunicarvi che purtroppo non ci sono più le condizioni perché io riprenda il mio ruolo a È Sempre Mezzogiorno e quindi non mi vedrete più in onda“.