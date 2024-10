Lorenzo Biagiarelli, Lucarelli svela di cosa si pente e fa una riflessione: “Ora sono più protettiva”

Selvaggia Lucarelli, conosciuta per le sue opinioni incisive e il suo stile provocatorio, ha raramente condiviso dettagli sulla sua vita privata con i follower. Tuttavia, ha aperto uno scorcio sulla sua relazione con Lorenzo Biagiarelli, specialmente attraverso video delle loro vacanze e post affettuosi sui social. La partecipazione di Lorenzo a “Ballando con le Stelle” ha ulteriormente acceso l’attenzione sul loro legame, attirando anche critiche e attacchi da parte dei haters di Selvaggia. Durante un intervento all’Endorfine Festival di Lugano, Lucarelli ha affrontato il tema del backlash sociale subito dal compagno, evidenziando come la sua notorietà possa comportare conseguenze negative anche per chi le sta vicino.

Lorenzo Biagiarelli è stato vittima di attacchi online, che Selvaggia ha ricollegato alla sua presenza pubblica. In un momento toccante, ha confessato di rimpiangere di aver condiviso troppo del suo rapporto, poiché ciò ha comportato uno scarico di odio e frustrazione nei confronti di Lorenzo, utilizzato come un bersaglio per colpire Selvaggia stessa. La giornalista ha sottolineato che il clima di violenza sul web è diventato particolarmente agitato, specialmente dopo il suicidio di una ristoratrice, dove gli haters hanno scatenato una tempesta contro il suo compagno.

Lucarelli ha messo in evidenza la pesantezza della sua notorietà, riconoscendo che le persone a lei vicine subiscono ripercussioni a causa dei suoi nemici. Per questo motivo, ha dichiarato di tendere a proteggere maggiormente chi le sta accanto. Ha fatto un paragone con suo figlio, il quale è stato criticato aspramente per aver espresso una sua opinione nei confronti di Matteo Salvini, evidenziando che le critiche non sono state tanto per il suo pensiero, ma per il fatto di essere il figlio di Selvaggia. Infine, Lucarelli ha espresso un certo rammarico, ammettendo che, pur avendo condiviso poco della sua vita privata, quel poco è già risultato sufficiente per attirare le ire dei haters.