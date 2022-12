Lorenzo Biagiarelli commenta la sua eliminazione da Ballando: interviene Selvaggia

Tra tesoretti e salvacondotti nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle non è stato eliminato nessun concorrente. In pratica l’ultimo ad aver abbandonato davvero la pista è stato Lorenzo Biagiarelli (il 19 novembre), che a differenza di altri non si è lamentato né durante, né dopo la messa in onda della puntata. Lo chef ha rotto il silenzio sul suo addio a Ballando (davvero qualcuno crede che verrà ripescato?) in modo ironico sulla sua pagina Facebook ufficiale: “La mia partecipazione a Ballando con le Stelle ha avuto un grandissimo impatto sociale verso la parità di genere. Per la prima volta nella storia, a essere sminuito al grido di ‘Tornatene in cucina!’ è stato un uomo. #NonUnoDiMeno“.

Lorenzo Biagiarelli, arriva la shade di Selvaggia Lucarelli: “Non ho visto la tua anima!”

Selvaggia Lucarelli è stata tra le prime a commentare il post del compagno e ovviamente l’ha fatto a modo suo, da vera shady queen: “Non ho visto tua anima“. Ma a chi è rivolta questa frecciatina velenosa? Ovviamente a Carolyn Smith, che in una sua recente intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha detto di non aver visto l’anima di Lorenzo Biagiarelli durante le coreografie.