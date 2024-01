Lorenzo Biagiarelli fa da tempo parte del cast fisso di È Sempre Mezzogiorno su Rai1, ma da quando è stata trovata senza vita la ristoratrice Giovanna Pedretti di lui si son perse le tracce. Se Selvaggia Lucarelli ha mantenuto i suoi impegni presenziando alla presentazione del libro di Francesca Fialdini (rinunciando però alla conduzione dell’evento benefico contro la violenza sulle donne, onde evitare polemiche e strumentalizzazioni), lui si è chiuso a riccio. Nessuna post su Instagram, nessuna storia, nessun tweet e soprattutto nessuna apparizione televisiva.

Selvaggia Lucarelli non condurrà più l’evento contro la violenza sulle donne https://t.co/PulrsKbVHT — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2024

Lorenzo Biagiarelli assente da una settimana a È Sempre Mezzogiorno: ecco perché

FanPage ha voluto vederci chiaro e ha scoperto che se Lorenzo Biagiarelli è assente da È Sempre Mezzogiorno è per suo volere e non per una decisione della Rai.

“È stato Lorenzo Biagiarelli a decidere di non tornare in onda – almeno temporaneamente – a È Sempre Mezzogiorno dopo le critiche ricevute in relazione alla morte della ristoratrice Giovanna Pedretti. Secondo quanto ha appreso FanPage da fonti qualificate, non ci sarebbe alcun veto da parte della Rai che impedirebbe al popolare chef di tornare in video. Al contrario, è stato Biagiarelli, dopo avere avuto un colloquio con Antonella Clerici, a chiedere qualche giorno di pausa. “Non se la sente di andare in onda”, è quanto ci riferiscono a proposito delle motivazioni addotte dal cuoco protagonista del format culinario di Rai1 per spiegare il desiderio di prendersi una pausa dalla diretta”.

Lorenzo è assente da lunedì e non è dato sapere quando e se tornerà da Antonella Clerici.

In merito a Giovanna Pedretti l’autopsia ha confermato che si è trattato di un suicidio e lunedì si terranno i funerali. La famiglia ha anche assunto un esperto per scoprire se lo screen della recensione incriminata è vero oppure no.