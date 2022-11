Lorenzo Biagiarelli, arriva lo sfogo di Selvaggia: “Come l’hanno trattato”

Selvaggia Lucarelli è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere e a quanto pare lo farà presto. A pesare sono state le provocazioni che ha subito nelle scorse settimane a Ballando con le Stelle e a quanto pare anche il trattamento riservato a Lorenzo Biagiarelli. In una delle ultime puntate di Ballando la Lucarelli si era lamentata con Mariotto: “Capisco il giochino che fate di massacrarlo ogni volta, però mi pare eccessivo“.

Nei giorni scorsi si è aggiunta anche Anastasia Kuzmina, che ha lasciato intendere che lo chef non sia stato trattato come tutti gli altri concorrenti ed evidentemente dello stesso parere è anche la giurata, che in una storia di Instagram ha scritto: “Non ho ancora detto mezza parola su come hanno trattato Lorenzo, ma lo farò. E si tratta di un lungo capitolo di cui mi sono bene guardata di occuparmi finché era in gara!. Ma lo farò di sicuro, perché merita anche quello“.

In molti si aspettano delle rivelazioni nei prossimi giorni, ma secondo me dovremo aspettare ancora un po’. Selvaggia infatti ha sottolineato di non aver mai detto la sua finché Lorenzo era in gara, ma – anche se è stato eliminato – tecnicamente potrebbe rientrarci. Durante la puntata di sabato 17 dicembre infatti ci sarà il famoso ripescaggio. Quindi se Biagiarelli non dovesse rientrare in gioco, il 18 prepareremo i popcorn.

