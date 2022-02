Il trio formato da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manila Nazzaro è ufficialmente scoppiato. Dopo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso anche la cantante lirica è arrabbiata con la Miss Italia. Intanto fuori dal GF Vip Lorenzo Amoruso è andato su tutte le furie per delle recenti dichiarazioni del soprano. A far saltare i nervi al compagno di Manila sono state le parole pronunciate ieri da Katia.

“Io ho votato te per essere finalista, perché hai tanto da dare, cos’altro ha da dare quella? Quell’altra nemmeno per idea l’avrei votata. Ha la sua famiglia, le sue cose a cui pensare. Capisci? Io ho fatto una scelta chiara votando te. Che possibilità ha di andare avanti che ha 44 anni che ha già una famiglia, dei figli e un lavoro? Ragiona e dimmi perché avrei dovuto votare lei”.

La verità è che Katia non ha preso bene il fatto che Manila si è avvicinata molto a Miriana Trevisan e Delia Duran e soprattutto che non l’ha votata come candidata per la finale del GF Vip.

Lorenzo Amoruso contro Katia Ricciarelli: “Che vergogna, arida di sentimenti come dicono gli altri”.

In una serie di storie caricate su Instagram Lorenzo Amoruso ha condiviso il discorso di Katia ed ha commentato: “Tanti complimenti a Katia Ricciarelli. Sarà anche una signora solo come status, ma per il resto è una vergogna. Cara Katiuscia Ricciarelli ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli “aggettivi” che hai utilizzato verso persone nella casa ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre. Signori si nasce!”

Manila avrà fatto i suoi scivoloni al GF Vip, ma qui ha ragione Lorenzo. Perché l’età e la famiglia di Manila dovrebbero impedirle di arrivare in finale?