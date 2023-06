Lorenzo Amoruso fa una grossa gaffe e parla della Nazzaro a Non Sono Una Signora

Lo scorso ottobre sono iniziate le riprese di Non Sono Una Signora e dopo essere stato rimandato almeno tre volta ieri sera il programma di Alba Parietti è finalmente andato in onda (ormai era diventata una barzelletta) su Rai Due. Tra le cinque concorrenti ‘drag queen’ c’era anche Gigliola Yard, ma non abbiamo nemmeno dovuto sforzarci troppo per capire chi si nascondeva dietro al trucco, le ciglia finte e la parrucca. A svelare il mistero c’ha pensato Lorenzo Amoruso, che su Instagram (ore prima della messa in onda) ha pubblicato nelle sue storie degli scatti inequivocabili. Insomma, la gaffe è servita…

Lorenzo Amoruso è Gigliola Yard ed ha spoilerato tutto su Instagram AIUTO STO MORENDO 😭 #nonsonounasignora pic.twitter.com/WcfL7OxF0t — Mario 🎬📺 (@Mariolino_22) June 29, 2023

Lorenzo Amoruso e le parole su Manila Nazzaro.

Subito dopo l’eliminazione di Gigliola Yard, Alba Parietti ha parlato degli indizi che dovevano servire a smascherare il concorrente e nel farlo ha anche tirato in ballo Manila Nazzaro: “C’erano tutti gli indizi. Lui ha giocato in Scozia e Inghilterra. Perché era vestito da regina? Questa figura lo lega sentimentalmente alla sua partner, lui sta con una regina di bellezza, la sua fidanzata è ex Miss Italia. Lui si porta dietro anche la corona della sua bella regina e questo a noi piace tantissimo“.

Anche Lorenzo Amoruso ha nominato la “sua fidanzata” Manila, peccato che i due non stiano insieme da gennaio! Ovviamente non è l’ex calciatore ad avere problemi di memoria, ma questa è una delle conseguenze di rimandare all’infinito (e senza apparenti motivi validi) un programma registrato quasi un anno prima.

“Capire le donne non è facile e non vorrei nemmeno provarci. Però è chiaro che se vuoi andare bene e d’accordo con la tua compagna devi iniziare in qualche maniera ad assomigliarle e cercare di capirla. Uno deve provare a mettersi nei suoi panni. Non è facile, ma questa esperienza mi è servita per migliorare me stesso e anche capire la mia fidanzata”.

In ogni caso l’esperienza drag non è servita con la fidanzata.