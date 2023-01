Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro in crisi “amore al capolinea, relazione finita”

Professionalmente parlando questo è un periodo fortunato per Manila Nazzaro, che pare stia per imbarcarsi in un nuovo progetto radiofonico per la Rai. Forse però le cose non vanno altrettanto bene in amore, questo almeno secondo il portale Today. Sembra infatti che con Lorenzo Amoruso ci sia una profonda crisi.

“L’amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, legati da cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. – si legge su Today – Alcune persone vicine all’ex Miss Italia – con cui lei si sarebbe confidata in questo periodo difficile – hanno spifferato a Today che la rottura sarebbe dietro l’angolo, parlando di una “crisi insanabile”. Ipotesi che in effetti coinciderebbe con la reciproca assenza dai social: da tempo i due non si vedono insieme e a quanto pare sarebbero diminuite sempre più drasticamente anche le trasferte di lui, che vive a Firenze, ormai un “fantasma” a Roma, dove Manila abita insieme ai due figli (avuti dall’ex marito Francesco Cozza). Scavando a fondo, qualcuno si è sbilanciato assicurando che la relazione è già finita da settimane ed entrambi starebbero evitando di fare annunci ufficiali per una questione di privacy”.

Indiscrezione riportata anche da FanPage: “Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso starebbero vivendo una “crisi insanabile”, tanto da essere a un passo dalla rottura. Una ipotesi che sembrerebbe plausibile, dal momento che ormai da settimane non si mostrano insieme sui social“.

Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, non è aria di matrimonio.

In più occasioni durante il GF Vip Manila ha parlato di un possibile matrimonio con il compagno. Le cose però sono cambiate negli ultimi mesi. La Miss Italia in un’intervista rilasciata a Chi ha spiegato come mai non sposerà Lorenzo: “Non ci giriamo intorno. Non è aria. Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà“.