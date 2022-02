La polemica per la frase di Manila Nazzaro su Nicola Pisu si sta ingigantendo, soprattutto da quando ieri sera è intervenuto il figlio di Patrizia Mirigliani. Proprio sotto al post del 32enne è apparso anche il commento di Lorenzo Amoruso. Il compagno della Nazzaro ha cercato di spiegare che la gieffina non ha augurato di morire a Nicola, come si potrebbe pensare da una brevissima clip finita on line.

In effetti sui social circola un video di pochi secondi dove si sente Manila che dice ‘lui può morire affogato‘. Nel filmato integrale però la Nazzaro esprime un concetto più ampio e alla fine usa un modo di dire – spiacevole – riferito a Pisu. Però non c’è nulla di più di questo, nessuna minaccia e nemmeno un augurarsi la morte di qualcuno.

Lorenzo Amoruso: “Non guardate soltanto la clip di 7 secondi”.

“Whao, quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale. Beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video, ovviamente screditate Manila, se pero cercate di vedere e capire il video intero forse, forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanta forte e magari sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana ‘ti meriti uomini che ti trattano male o cosa simile’ dove se volete ricordare lo stesso Signorini chiese a Nicola di scusarsi. Infatti sempre se ricordo bene fu nominato da quasi tutta la casa e fu eliminato. – ha concluso Lorenzo Amoruso – Quindi se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma Manila Nazzaro non ha mai augurato la morte a nessuno, buona vita”.

Ecco la risposta del grande signore che invece di ammonire la frase detta dalla sua Miss dice parole a csa su ciò che ha detto Nicola..questo commento è sotto il post di Nicola…a volte si fa meglio a tacere e chiedere scusa #gfvip pic.twitter.com/r5W3cLUm0h — Monic (@Monic81391490) February 6, 2022

Detto da @Lamoruso71 che critica e giudica tutti i concorrenti sui social! Il video l’abbiamo visto TUTTI per intero.

Inoltre proprio lui sta strumentalizzando una frase detta da Nicola cambiando anche le parole per giustificare quello che ha detto Manila. #gfvip pic.twitter.com/dmO1wEZvhB — Team Nicola Pisu ❤️ (@TeamNicola_) February 6, 2022

Manila Nazzaro e la frase su Nicola.

“Alcune cose sue non le ho apprezzate.Dai quella roba bruttissima che ha detto in confessionale. Sì quando si è rivolto a te e ha detto ‘meriti uomini che ti trattano male’. Guarda che in quel momento lui ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Da mettere un bel muro dopo quello. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così davvero. Certe cose non hanno nessuna giustificazione. Poi in quella relazione parlavi sempre te dai era palese”.