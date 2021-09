Lorella Cuccarini è stata un fiume in piena fra le pagine del Corriere della Sera e dopo aver parlato di Beyoncé (che avrebbe ispirato per una esibizione ai Billboard Music Awards) ha parlato di Raffaella Carrà, Carla Fracci, Heather Parisi ed Alessandra Martinez.

La ballerina ed ora professoressa di canto ad Amici ha poi aggiunto:

Quest’anno purtroppo sono entrambe scomparse (a distanza di due mesi l’una dall’altra), ma per la Cuccarini – e per tutti noi – restano delle icone.

Ovviamente la discussione si è poi spostata sui vaccini e sul green pass e *spoiler* Lorella Cuccarini non si è vaccinata.

“Se sono d’accordo col green pass a teatro? Lo sono con tutte le misure che possono aumentare la capienza, ma visto che anche i vaccini non evitano il contagio, l’unica soluzione mi sembra il tampone rapido e, senza facilitazioni economiche, non puoi pensare che una famiglia, oltre al biglietto, si accolli 80 euro di tamponi. Non che debbano essere gratuiti, ma costare molto poco sì. Vaccino? Sono per la libertà di scelta, che è molto più semplice. Noi, a casa, abbiamo fatto tutti il Covid, per fortuna con pochissimi sintomi, per cui, il vaccino non l’abbiamo fatto”.