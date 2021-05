Lorella Cuccarini tornerà in qualità di insegnante di danza anche il prossimo anno nella scuola di Amici? A rispondere a questa domanda è stata proprio lei su Instagram, confessando che è “prematuro parlarne” ma lasciando una porta aperta.

“Non abbiamo ancora finito questa edizione, quindi mi sembra ancora prematuro parlarne. Quello che posso dirvi è che per me è stata un’esperienza magnifica”.

Dopo una stagione non proprio idilliaca come conduttrice de La Vita in Diretta in coppia con Alberto Matano, Lorella Cuccarini sembrerebbe aver ritrovato il suo spazio in tv nel cast di Amici di Maria De Filippi.

Lorella Cuccarini tornerà ad Amici? pic.twitter.com/dkktvsPLN6 — disagiotv (@disagio_tv) May 12, 2021

Lorella Cuccarini: “Amici per me è stata una rinascita”

“Per me Amici è stata una rinascita” – aveva dichiarato tempo fa Lorella a Verissimo da Silvia Toffanin – “Questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”.

E ancora:

“La macchina di Amici è una macchina forte ed incredibile, per non parlare di Maria che amo profondamente. Prima la conoscevo solo come professionista, ora ho scoperto la donna e sono rimasta veramente colpita. Non è facile trovare nel nostro ambiente una persona che ti sa tendere la mano e sappia costruire un rapporto di fiducia e protezione. Ci sono arrivata a 56 anni ma meglio tardi che mai”.

Insomma, sarà anche prematuro parlarne (e non ha tutti i torti), ma la riconferma della Cuccarini come professoressa di danza nella scuola di Amici è praticamente certa.

Lorella Cuccarini confessa: “Se fossi stata un giudice non avrei eliminato Tommaso, ma …” https://t.co/IcFoOC8Xqw #Amici20 — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 5, 2021