Lorella Cuccarini fino ad oggi è stata cauta e non ha mai confermato il suo ritorno ad Amici. In compenso la ballerina ha sempre speso bellissime parole per il talent e per la padrona di casa. Adesso in un’intervista concessa al settimanale Oggi, la Cuccarini ha rivelato che Maria De Filippi l’ha appena riconfermata nel cast di Amici 21.

“Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista. Sono contenta che questa avventura continui. Nuovi progetti con Maria? Perché no? Non avrei dubbi. La Rai? Non coltivo risentimenti o amarezze. Quando ho un problema lo butto fuori, poi alle spalle. Guardo avanti”.

Lorella Cuccarini confermata ad Amici è una scelta giustissima. — Antonio (@8antonio8989) July 28, 2021

#LorellaCuccarini “Maria De Filippi mi ha appena confermata nel cast della prossima edizione di Amici. Un’esperienza eccezionale, che mi mette in gioco come persona oltre che come professionista” (da Oggi) #Amici21 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) July 28, 2021

E la De Filippi c’ha visto lungo. Lorella Cuccarini può stare simpatica o meno, ma nella scuola di Canale 5 ha fatto il suo lavoro alla perfezione, umana con i ragazzi, presente, preparata e soprattutto ha rivestito al meglio il ruolo di antagonista di Alessandra Celentano (regalano ai telespettatori momenti memorabili).

