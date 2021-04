Lorella Cuccarini dopo aver chiuso con la Rai ed un’edizione (non molto fortunata) de La Vita in Diretta che ha co-condotto con Alberto Matano (con cui non è mai andata granché d’accordo), ha trovato spazio su Canale 5 fortemente voluta da Maria De Filippi.

La De Filippi, infatti, le ha offerto la cattedra di ballo ad Amici ed un ruolo da protagonista nel serale. Ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, Lorella Cuccarini ha confessato:

“Ho un profondo rispetto per i ragazzi di Amici perché inseguono un loro sogno e noi li stiamo accompagnando, siamo molto protettive nei loro confronti. Io sono stata una giovane fortunata perché ho avuto maestri severi ma che mi hanno spronata”.

E ancora:

“Per me Amici è stata una rinascita, questa per me è un’esperienza che mi ha riportata in un’azienda in cui ho fatto tante cose belle, è stata una sfida, mi sono ritrovata ad affrontare un programma nuovo ed un nuovo pubblico, ma mi sono inserita bene”.

Lorella Cuccarini ha parlato di Maria De Filippi: “La amo profondamente”

“La macchina di Amici è una macchina forte ed incredibile, per non parlare di Maria che amo profondamente. Prima la conoscevo solo come professionista, ora ho scoperto la donna e sono rimasta veramente colpita. Non è facile trovare nel nostro ambiente una persona che ti sa tendere la mano e sappia costruire un rapporto di fiducia e protezione. Ci sono arrivata a 56 anni ma meglio tardi che mai”.

Maria De Filippi, dopo aver teso una mano a Simona Ventura nel 2016, l’ha fatto con Lorella Cuccarini nel 2020.