Lorella Cuccarini svela cosa pensa davvero del coming out della figlia

Rispondendo alle domande dei follower, Chiara Capotta lo scorso aprile ha fatto coming out dichiarando che nella vita potrebbe innamorarsi sia di un uomo, che di una donna. La notizia ha fatto molto rumore, ma la figlia di Lorella Cuccarini ha subito dichiarato di non voler commentare le sue confessioni: “Vi ringrazio, ma ho detto tutto quello che sentivo, ho detto la verità e non c’è molto altro da aggiungere. Non vorrei il clamore attorno alle mia parole. Anche perché sono una ragazza che non ama stare al centro dell’attenzione“.

Lorella Cuccarini sul coming out della figlia.

Lo scorso ottobre la prof di Amici parlando della figlia ha detto: “Ho letto che hanno fatto molto clamore, ma non credo di capirlo. Lei ha solo detto di essere aperta a tutto. Con molta franchezza e naturalezza ha detto che potrebbe amare un uomo, così come anche una donna. I miei figli sono cresciuti sapendo di poter essere chi sono e cercare la felicità come vogliono“.

A distanza di qualche settimana, in un’intervista concessa a La Stampa, Lorella è tornata a commentare il coming out di Chiara: “Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l’esperienza dell’essere figlia. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un’amica. Chiara? Sì, lei ha detto di potersi innamorare di un ragazzo come di una ragazza. Cosa ne penso? Io la trovo rappresentativa di quello che è lei e un po’ tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d’Italia, la moglie ideale. Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui“.