Lorella Cuccarini sullo scandalo di capodanno: “Cosa serissima! Vi avrei appiccicato al muro”

Quello che è successo il 31 dicembre nella casetta di Amici ha avuto gravi ripercussioni sulla scuola. Due alunni sono stati eliminati e un altro rischia, visto che ha una sfida congelata. Nel daytime di oggi Lorella Cuccarini è intervenuta ed ha parlato dei fatti di capodanno. La prof di canto ha incontrato il suo allievo NDG e gli ha fatto una bella strigliata per quello che ha combinato.

“Io sono nera, sono davvero nerissima. Tu non puoi cavartela dicendomi che hai sbagliato. Come ti viene in mente di fare una cosa del genere? Dimmi come ti è venuta in mente una cosa di questo tipo? Questa non è una cavolata, ma una cosa molto seria. Hai 22 anni non 12. Qui è una cosa serissima, eri a un passo dall’essere fuori. Quando ho visto quel filmato ti avrei appiccicato al muro ti giuro. Sì come genitore ti ci avrei appiccicato.

Alcuni compagni sono andati fuori per quello che avete fatto. – ha continuato Lorella Cuccarini – Adesso è uscito un tuo punto di riferimento, tu non hai nessun punto di riferimento, se lo vuoi non scegliere quello sbagliato. Non devi essere il gregario di nessuno. Se vuoi sfogarti fai palestra!

Io ti avviso, dopo quello che è successo, dopo questa roba qui, alla prossima io non passo. E ti dirò di più, adesso noi siamo a due mesi e mezzo dal serale, io sono qui per accompagnarvi, ma non vi metto dentro una campana di vetro. Non vi proteggo da sfide che arrivano da altri prof. Io dopo questa roba qui… ve la dovete cavare da soli”.