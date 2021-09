L’esibizione di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo 2010 avrebbe ispirato Beyoncé per la sua performance ai Billboard Music Awards 2011. Sembra anche che la popstar abbia detto: “La Cuccarini? Lei è un genio. Quella coreografia credo sia epica. La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di Lorella di un anno fa, e mi ha ispirato molto. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante“.

Oggi dalle pagine del Corriere della Sera la prof di Amici è tornata a parlare di questo aneddoto.

“È bello pensare che un pezzettino di creatività italiana, una cosa che facevo tutte le sere a teatro e avevo portato a Sanremo, ha varcato l’oceano. Devo ringraziare Antonella, la truccatrice che gliela fece vedere su Youtube. Così è arrivato tutto a Beyoncé. Sono molto contenta”.

Lorella Cuccarini: “Beyoncé voleva Tommassini”.

Dieci anni fa Lorella spiegò che Beyoncé voleva ricreare la sua performance facendosi aiutare da Luca Tommassini. Il coreografo però all’epoca era impegnato proprio con la Cuccarini e la sua Domenica In: “Il coreografo Luca Tommassini mi aveva raccontato di aver ricevuto una telefonata da Beyoncè che aveva visto l’esibizione di Sanremo e voleva che lui curasse il suo tour. Luca era stato molto contento ma aveva dovuto dire di no perché stavamo cominciando a lavorare su ‘Domenica In’. Ma evidentemente a lei era piaciuto talmente tanto che ha deciso di riproporla comunque. Alla fine è riuscita a portare in scena il suo show e ne sono molto felice devo dire“.

Beyonce copies Lorella Cuccarini pic.twitter.com/WX1VUh4ORD — Beyoncecopies (@beyoncecopies) August 24, 2019

Certo che Lorella Cuccarini ora ne sta facendo l’apice del suo successo con la storia di Beyonce che l’ha copiata! #vendicucineezitta — Christian Sanchini (@ChristianConLaH) May 26, 2011