Dopo mesi di rumor Lorella Cuccarini ha confermato che tornerà ad Amici. A volere il comeback della prof è stata Maria De Filippi in persona. Durante una chiacchierata con i fan, la ballerina ha anche risposto a chi pensa che non sarà in grado di insegnare canto.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.

La Cuccarini ha ragione da vendere, infatti è tra le pochissime artiste italiane ad essere una vera professionista nel ballo, nel canto, nella conduzione e anche nella recitazione. Un talento a 360°.

Lorella Cuccarini ha poi confermato uno spoiler: “So che la partenza è anticipata, ma non ho ancora notizie precise“.

Maria De Filippi, i ringraziamenti di Lorella Cuccarini.