Barbara d’Urso la settimana scorsa ha salutato i telespettatori di Domenica Live, ma non è chiaro se lo show tornerà a settembre. Secondo Blogo dal prossimo autunno alla domenica pomeriggio di Canale 5 sbarcherà Lorella Cuccarini con un nuovo programma. La showgirl è rientrata in Mediaset passando da Amici – dove ha fatto un ottimo lavoro – e pare sempre più probabile che sarà al timone di una trasmissione tutta sua. C’è da dire che Canale 5 orfano del Segreto potrebbe ospitare tranquillamente 2 trasmissioni (così come fa Rai Uno).

Da oggi, disponibile su tutte le piattaforme la sigla di Bellezze sulla neve: “ ”… Noi in camerino la ascoltiamo così, e voi?😂⁣ pic.twitter.com/I5QtoH3JVU — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) April 22, 2021

La sfida è sempre più appassionante e le eliminazioni più difficili …. ?

Vi svelo un segreto: Arisa ed io dietro le quinte, scarichiamo la tensione pre puntata cantando😜@AmiciUfficiale #Amici20 pic.twitter.com/AyR3FG4y33 — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) April 24, 2021

E ci vediamo i primi di settembre 💋#colcuore❤️ pic.twitter.com/yAm21XV20R — Barbara d’Urso (@carmelitadurso) May 28, 2021

Maria De Filippi ha dato una mano a Lorella Cuccarini?

Stando alle indiscrezioni lanciate da TPI News, dietro alla novità nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia del Biscione, ci sarebbe anche Kween Mary.

“Ci sarebbe la mano forte ma ben curata, il maglio perforante di Maria De Filippi, dietro la suggestiva ipotesi circolata nei giorni scorsi: Lorella Cuccarini da settembre al timone del programma che prenderà il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Stando a quanto risulta a TPI dai rumors nei corridoi Mediaset, la regina dell’audience del polo privato, dal suo quartier generale romano, sembra stia muovendo tutte le pedine e caldeggiando non poco l’arrivo della show-girl nel dì di festa di Canale 5.

Assecondare De Filippi (che ha il contratto in scadenza a giugno: un accordo che né lei né Mediaset possono permettersi di veder sfumare) sarebbe un favore più che accettabile”.

La prof di Amici ha tutta la stoffa per poter condurre un suo programma, ha una carriera trentennale e un gran talento, ma dovrà fare i conti con un colosso della domenica. Zia Mara infatti a settembre tornerà con Domenica In e i suoi ascolti record. Se Barbarella ha il suo pubblico affezionato (di circa 2 milioni di fan che la seguono qualsiasi cosa faccia), Lorella Cuccarini dovrà contare un un buono show, magari con ospiti di livello, per provare a reggere contro la competitor.

Ed Elisa Isoardi che fine farà?

“La nuova posizione di Lorella Cuccarini che consente anche di ridurre le pretese di Elisa Isoardi, la quale pare si fosse intestardita nel voler ottenere la conduzione della domenica pomeriggio e che a quanto sembra dovrà accontentarsi di una sorta di Mattino 5 weekend. Se la domenica la vuole Mary, anche per interposta persona, chi si azzarderebbe mai a fiatare?”