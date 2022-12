Lorella Cuccarini potrebbe lasciare Amici e Maria De Filippi: l’indiscrezione

Lorella Cuccarini è fra le professoresse più apprezzate di Amici di Maria De Filippi nonché l’unica ad aver insegnato sia canto che ballo. Quando l’anno scorso venne annunciato il suo cambio di casacca molti rimasero spiazzati, ma la Cucca nazionale mise tutti a tacere.

“È stata una richiesta personale di Maria e di Maria mi fido ciecamente. Sono onorata di aver ricevuto una proposta simile, anche perché credo che nella storia del programma non sia mai accaduto prima che un docente abbia ricoperto due discipline. I giovanissimi magari non lo sanno, ma ho inciso il mio primo brano a 20 anni. Dopo 15 singoli, 6 album, 2 dischi di platino e uno d’oro, 5 musical cantati dal vivo e un Festival di Sanremo come cantante penso di poterlo fare”.

Dopo un anno passato a insegnare danza e due a insegnare canto, però, Lorella Cuccarini potrebbe accettare il corteggiamento della Rai. Secondo quanto trapelato, infatti, Viale Mazzini le avrebbe offerto un nuovo programma. A parlarne è stato Alberto Dandolo fra le pagine di Oggi. “Secondo quanto rivelato dal settimanale, alcuni dirigenti di peso di Viale Mazzini starebbero corteggiando la Cuccarini in modo deciso e insistente. Starebbero pensando di cucirle addosso una trasmissione che mescoli attualità e cronaca rosa o, in alternativa, uno show in prime time”.

La notizia sarà vera?

Lorella Cuccarini il prossimo anno lavorerà lontano da Maria De Filippi?

Lorella Cuccarini: perché ha accettato l’esperienza ad Amici

“Ci siamo scritte, ci siamo viste, abbiamo parlato di tante cose, non subito di lavoro. Non ci eravamo mai conosciute per davvero, ci eravamo solo incontrate in alcuni eventi. Mi sono raccontata, le ho parlato un po’ di me. Non mi aspettavo che mi avrebbe cercato. A distanza di due mesi mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto fare Amici. Io le ho risposto: ‘Perché no?!”. Era un’esperienza nuova e mi piaceva l’idea di restituire ai giovani parte di tutto quello che avevo ricevuto io dalla vita”.