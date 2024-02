Lorella Cuccarini sarà una delle prossime co-conduttrici del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus. I due, come ha ricordato in un’intervista rilasciata a FanPage, hanno già lavorato insieme più volte.

“Conosco Amadeus da trent’anni. Due esperienze ci hanno legato più di altre: la co-conduzione di Buona Domenica nel ‘95, ma soprattutto, la prima stagione di Grease al teatro Nuovo nel ‘97, in cui interpretava il Dj narratore dello spettacolo e il ruolo di Vince Fontaine. Poi ci siamo incontrati solo come rispettivi ospiti, ma l’amicizia, la stima e l’affetto non sono mai venuti meno”.

Lorella Cuccarini a Sanremo ha condotto (al fianco di Pippo Baudo), è stata una cantante in gara, una cantante ospite nella serata duetti al fianco di Olly e pure ospite d’onore con tanto di esibizione cult che ha successivamente scopiazzato Beyoncé.

“La performance le fu d’ispirazione, quindi il mio merito fu minimo. Fui felice che la creatività di Luca Tommassini, tutta italiana, avesse fatto breccia negli Stati Uniti”.



Lorella Cuccarini parla di Mew e rivela cosa le hanno detto Maria e i suoi alunni in previsione di Sanremo

In merito a Mew, la cantante che si è ritirata dalla scuola di Amici di Maria De Filippi a causa dei suoi problemi di depressione, Lorella ha detto:

“Le ho scritto ‘abbi cura di te’, Amici è un programma impegnativo, difficile. Stare chiusi per tanti mesi, convivere con persone che non conosci, lavorare a ritmi concitati, è un impegno molto gravoso per chi partecipa. Sono fondamentali una notevole tenuta psicologica e tanta determinazione. Noi prof cerchiamo di accompagnare i ragazzi con un approccio professionale, ma anche e soprattutto umano. Mew è un talento incredibile, la considero una delle migliori. Se non è stato questo il momento, avrà una nuova occasione per splendere”.

E su Maria De Filippi: “Maria [per Sanremo, ndr] fa il tifo per me e mi ha detto che andrà benissimo. I ragazzi sono gasatissimi“.