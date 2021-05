Lorella Cuccarini è stata un fiume in piena fra le pagine di Tv Sorrisi & Canzoni dove ha parlato di Amici, di Arisa, di Alessandra Celentano e delle sue due allieve, Rosa Di Grazia e Martina Miliddi, quest’ultima già in lizza per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

“Mi sono inserita bene in una squadra collaudata e ho trovato un nuovo pubblico che si è affezionato a me. Tante bambine e ragazzine mi hanno scoperta proprio come prof. Mi hanno riempito di affetto sui social. Tra gif meme e disegni. Da qualsiasi lato la guardi insomma, è stata un’esperienza meravigliosa. Sono stata felice anche di aver seguito i miei allievi, parlo di Martina, Rosa e Riccardo sostituito poi da Alessandro. Sono sempre stata convinta che le carenze tecniche si possano colmare, ma se sei un diamante grezzo, quel dono e quel carisma non te li può togliere nessuno”.

Lorella Cuccarini sulle sue colleghe prof, Arisa e Alessandra Celentano

Impossibile per la Cuccarini non citare Arisa, sua compagna di squadra del team #CuccArisa.

“Io e Arisa ci siamo scelte. Ci siamo date il marchio CuccArisa. Fin da subito abbiamo avuto lo stesso approccio alle dirette: mai criticare nessuno dei ragazzi. Sarà forse perché noi lavoriamo anche ‘dall’altra parte’, sappiamo bene quanto certe osservazioni possano ferire l’autostima. Volevamo assolutamente evitare che succedesse. Lei ora vorrebbe venire a vivere a Roma e sono molto contenta perché potremo vederci ancora”.

E su Alessandra Celentano:

“Siamo più simili di quanto si possa immaginare. Dietro le quinte ci vogliamo bene. Abbiamo in comune anni di sacrifici, lavori alla sbarra, gavetta. Solo che Alessandra ha la visione accademica – classica della danza mentre io ricordo che da piccolina a New York mi entusiasmava vedere pure i ballerini di strada a Times Square. Abbiamo due punti di vista differenti e siamo coerenti con noi stesse. Siamo due capoccione”.

Rivedremo Lorella Cuccarini anche il prossimo anno ad Amici?