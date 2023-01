Lorella Cuccarini parla della rottura con Matano e dice cosa pensa di Maria, Ilary e della Toffanin

Dopo una sola stagione Lorella Cuccarini ha lasciato La Vita in Diretta e il suo addio ha fatto molto rumore. La conduttrice infatti prima di andarsene ha pubblicato una lettera al vetriolo su Alberto Matano. Quell’esperienza l’ha così segnata che in un’intervista rilasciata all’amico Matteo Mancini la prof di Amici ha spiegato che prima di approdare alla corte di Maria De Filippi aveva avuto un’esperienza ‘lacerante’.

“Sì, sono stata io ad andare da Maria, perché era un momento complesso, un momento in cui avevo lasciato un’esperienza che mi aveva lacerato, perché è stata molto difficile. Avevo voglia di parlare con qualcuno, con una persona con cui malgrado non conoscessi sentivo che avrebbe potuto ascoltare, ci sono andata solo per fare una chiacchierata in realtà. E poi parlando del più e del meno a distanza di tempo mi ha richiamato e mi ha detto ‘ma tu Amici lo faresti?’. Io le ho detto certo che sì, ed è cosi che è nata la nostra collaborazione.

Alla fine l’addio a La Vita in Diretta è la cosa migliore che potesse capitare a Lorella Cuccarini. La ballerina e cantante ad Amici ha trovato il suo habitat naturale e nel ruolo di prof è giustissima.

La prof Lorella Cuccarini in settimana, come provvedimento disciplinare, ha sospeso la maglia di NDG e Niveo e questa è la sua decisione! #Amici22 pic.twitter.com/aUACHxTNB8

Bella Silvia, è sicuramente una collega che amo moltissimo, devo dire che oggi è forse la più brava in assoluto a fare le interviste. Io ogni volta che mi chiama vado con piacere. Sa mettere a proprio agio l’intervistato, è una persona che sa ascoltare, è una persona che sa tirare fuori le emozioni e non tutti sono capaci”.

“C’è una ‘prima volta’ alla quale non ero preparata: il confronto con l’ego sfrenato e – sì, diciamolo pure – con l’insospettabile maschilismo di un collega di lavoro. Esercitato più o meno sottilmente, ma con determinazione. Costantemente. Talvolta alternato ad incredibili (e mai credute) dichiarazioni pubbliche di stima nei miei riguardi. So che tutto questo non devo certo ricordarlo a voi che eravate qui. E se si volesse cercare il perché di tutto questo, non sarebbe certo necessario rivolgersi alla Bruzzone. Ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni.

Cari compagni di viaggio, è arrivato il momento dei saluti, ma prima vorrei condividere con voi ciò che questa avventura ha rappresentato per me. È stata la mia prima volta in un programma quotidiano così complesso. Di programmi televisivi ne ho fatti tanti, ma una ‘macchina infernale’ come quella di VID non l’avevo mai guidata.

La professionalità la diamo per scontata, il coraggio no… Malgrado tutto, mi ritengo fortunata per due motivi: perché in questi mesi ho avuto il privilegio di poter fare vero Servizio Pubblico e perché, in tutta la mia vita, ho conosciuto prevaricazioni di questo tipo solo ora, a 55 anni. Niente al confronto di molte donne che hanno sperimentato questa realtà fin da subito senza avere neppure la forza di opporsi o di parlarne”.