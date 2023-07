Lorella Cuccarini: “Mi volevano al posto di Serena Bortone su Rai1” – i motivi per cui ha rifiutato

Caterina Balivo tornerà su Rai1 nel posto lasciato libero da Serena Bortone, ma a quanto pare non è stata la prima scelta. Lorella Cuccarini – fra le pagine di TvBlog – ha infatti confessato di aver rifiutato quel programma.

“Sì, è vero, sono stata contattata da Angelo Mellone, direttore intrattenimento daytime Rai. Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano”. […] L’aspetto che più mi ha dato soddisfazione è aver conosciuto, con Amici, un pubblico molto più giovane, cosa che con la Rai non si può conoscere, lì parli solo ad una certa fetta di pubblico, non a tutto”.

Lorella Cuccarini, i motivi per cui ha detto no

“Oltre tutto, in questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai, sapete bene cosa si sarebbe scatenato. Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace, sono contenta, sono soddisfatta, sono serena e questo per me è fondamentale; poi naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta, che però deve veramente valere la pena“.

La Cuccarini sta bene a Mediaset “perché ho trovato l’azienda così come l’avevo lasciata, anche se ci sono visioni e problemi diversi rispetto a quelli degli anni Novanta“. E proprio su Canale 5, secondo gli ultimi rumors, potrebbe trovare spazio alla conduzione di un’altra trasmissione firmata da Maria De Filippi: è suo, infatti, il nome in pole position per la conduzione di Temptation Island Winter (che potrebbe chiamarsi Temptation Island Mountain), ovvero la versione invernale del più famoso Temptation Island.