Lorella Cuccarini manda in crisi Arisa e Wax: “Lei si contraddice”

Un guanto di sfida davvero tosto quello lanciato da Lorella Cuccarini contro i due cantanti di Arisa. La professoressa di canto di Amici ha chiesto ad Angelina e Cricca di cantare sulle note di Against All Odds di Mariah Carey e sfidare Wax e Federica.

“La produzione di Amici permette ai professori di schierare i duetti. Il regolamento del programma non sancisce limiti a riguardo e questo non è un caso. Nella musica i duetti sono fondamentali. Non c’è artista italiano o internazionale che almeno una volta non abbia duettato. Singoli e album sono pieni di featuring e al Festival di Sanremo c’è addirittura una serata dei duetti. Per voi ragazzi poter duettare in tv al sabato sera è un’opportunità da cogliere al volo e un esercizio di cui essere grati. Non tutte le voci riescono spalmarsi insieme e a creare una magia. Propongo un guanto di sfida Angelina e Cricca contro Federica e Wax. Potrete scegliere la tonalità, decidere di modificare i brani o lasciarli originali. Angelina e Cricca hanno già dimostrato di avere una grande intesa, ma sono sicura che anche Wax e Federica non sfigureranno”.

Appunto Lorella solo una coppia riusciva a creare la magia#amici22 pic.twitter.com/qZx2zKMhCX — Francy❤‍🩹 (@Fra_x_Alex) April 11, 2023

Lorella Cuccarini manda in crisi Wax e Arisa.

Se Federica è sembrata abbastanza tranquilla, Wax dopo aver ascoltato il pezzo (che non conosceva) ha chiesto di parlare con Arisa: “Cos’è sta cosa? Non l’ho mai sentita, ma ho sentito che era meglio non conoscerla. Questo è un guanto tutto a favore loro. Anche se cerco di superare i miei limiti qui Cricca sarà meglio“.

Arisa è intervenuta ed ha messo in discussione il guanto della collega: “Ce la potremmo fare a farlo e proporremmo una versione più originale rispetto alla loro. So già che loro faranno tutto uguale a quella di Mariah. Voi fareste una cosa diversa e alternativa. Qui però la maestra Lorella Cuccarini si contraddice. Lei dice di essere equa e di fare guanti che valorizzano tutti. Qui invece ci vuole mettere in difficoltà“.

Alla fine Wax ha deciso di rifiutare la sfida e Arisa ha accettato la scelta del suo alunno. E direi che è un bene, non so quanto Wax avrebbe potuto fare con un pezzo come Against All Odds.