Lorella Cuccarini, le parole su Maria De Filippi: “Ha sempre ragione lei”

Lorella Cuccarini, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, ha espresso la sua profonda stima per Maria De Filippi, che l’ha accolta nella famiglia di Amici anni fa. Cuccarini ha dichiarato: “Le voglio proprio bene e la stimo come donna e come professionista”. Ha lodato il modo in cui Maria lavora, sottolineando che è sempre la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via, oltre a gestire diversi progetti contemporaneamente. La De Filippi, secondo Cuccarini, ha la capacità di percepire se qualcosa non va e di offrire supporto nei momenti di difficoltà. Ha raccontato di come Maria si prenda il tempo per contattarla, a volte dicendole: “volevi dire una cosa Lorella?” e riscontrando sempre ragione nei suoi consigli.

Lorella ha anche ricordato in passato di aver scritto una lettera aperta a Maria, descrivendo la loro amicizia come preziosa, nata in un momento difficile per lei. Le dolci parole non si sono limitate solo agli aspetti professionali, ma hanno evidenziato il privilegio di avere Maria vicina nella vita. Ha affermato che nella loro comunità ci sono poche persone come lei e che Maria merita tutto ciò che ha ottenuto e anche di più. Cuccarini ha concluso dicendo che Amici non è solo un programma televisivo per lei, ma è diventato una vera famiglia, di cui è fiera di far parte. La stima e l’affetto che prova per Maria De Filippi risuonano forti e chiari nel suo racconto.