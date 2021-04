Sabato scorso la scuola di Amici ha perso forse la ballerina più chiacchierata di quest’edizione. Rosa Di Grazia ha lasciato il talent, nonostante Lorella Cuccarini abbia sempre cercato di proteggerla e prepararla al meglio per le sfide. Ieri la nuova prof dello show ha rivelato di aver già sentito la sua allieva fuori dagli studi. la coreografa ha ricordato a Rosa che nonostante l’amarezza per essere uscita, deve fare tesoro di questa splendida opportunità che è Amici.

Palesemente meno talentuosa di altri colleghi nella scuola, ma devo ammettere che mi mancherà Rosa al serale. Come faremo senza le frecciatine velenose di Alessnadra Celentano nei confronti della ragazza (con relative risposte piene di shade di Lorella Cuccarini che ha sempre cercato di difendere l’allieva)?! Una cosa è certa: per la prossima edizione del programma mariano, la De Filippi mi auguro che confermi Lorella, perché ha dimostrato di essere la perfetta antagonista della Celentano.

“Coach, donna e professionista eccezionale. La mia “mamma chioccia”. A lei sono immensamente grata per aver creduto in me fin dal primo giorno e per avermi accompagnata e seguita in questo percorso, facendomi crescere tanto con sani ed efficienti insegnamenti. Onorata”.