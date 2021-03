Lorella Cuccarini non ha peli sulla lingua e dopo aver replicato alle accuse di Maria Teresa Ruta, ieri ad Amici ha lanciato una frecciatina ai big di Sanremo 2021. La nuova professoressa della scuola di Maria De Filippi ha commentato la performance di Martina e ha detto che rispetto ad alcuni cantanti del Festival lei è intonatissima.

“Martina ha fatto tutta la prima parte del numero di musical live e la fine in playback, perché la coreografia era troppo complicata. Volevamo evitare che ci fossero troppi fiati, per questo era registrata la seconda parte. Martina mi hai convinto molto nella parte dal vivo. Sei stata più brava delle prove, c’era più convinzione e meno fiato. Poi sinceramente dopo aver visto e sentito certi cantanti al Festival di Sanremo, secondo me sei intonatissima. Sono molto contenta di come l’hai fatto. Quindi per quanto mi riguarda sei stata brava”.