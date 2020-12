L’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta è stato burrascoso ed è finito con una letterina avvelenata per Matano. La ballerina sovranista adesso è approdata a Mediaset nella scuola di Amici e Stefano Coletta a Il Corriere ha spiegato come mai la conduttrice non è più al timone del programma pomeridiano. Nessuna dietrologia politica, secondo il direttore di Rai 1 non c’entrano nulla le idee di Lorella, ma solo una scelta aziendale sul taglio da dare a La Vita In Diretta.

“Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto. Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”.

Una cosa è certa: questa immagini sono invecchiate malissimo…

Iniziano emozionatissimi Lorella e Alberto onorati di condurre un programma così prestigioso. Segue rvm di auguri da parte di Mara Venier e inizia il programma vero e proprio con talk sugli haters di Vanessa Incontrada criticata per il fisico#BentornataLorella #lavitaindiretta pic.twitter.com/yIqwjyLOX4 — Davide Lavore (@TheRadiodavid) September 9, 2019

Non solo Lorella Cuccarini, Coletta parla anche di un altro escluso dalla Rai, Morgan.