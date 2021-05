Ormai è quasi certo che i piani alti di Mediaset abbiano pensato di affidare uno spazio la domenica pomeriggio a Lorella Cuccarini. Non si tratta però di Domenica Live, o di un altro talk, sembra infatti che la nuova prof di Amici avrà una trasmissione molto diversa da quella di Barbara d’Urso.

Giuseppe Candela ha confermato i rumor che parlavano di uno show lontano da interviste e dibattiti: “Trova conferme l’ipotesi Cuccarini alla domenica pomeriggio, come anticipato chiude Domenica Live. Si tratta di una scelta di Piersilvio Berlusconi. Niente informazione, intrattenimento familiare legato ai territori italiani. La conduttrice non ha ancora accettato“.

Magari verrà fuori un bel programma, ma sulla carta sento odore di 8%.

Non solo Candela, anche Bubino blog ha rivelato che la Cuccarini potrebbe condurre un programma sullo stile di Melaverde.

“Ma esattamente che programma sarà? Il revival di Buona Domenica? Una sorta di Verissimo, ovvero un talk di interviste ma alla domenica piuttosto che al sabato pomeriggio? No. La parola chiave è intrattenimento e fa rima con due titoli storici.

Ricordate la Domenica del Villaggio condotta da Davide Mengacci? E sicuramente conoscete Melaverde in onda ogni domenica a mezzogiorno. Sembrano proprio loro i punti di partenza per costruire la nuova domenica di Canale 5“.

A me viene solo da dire: ma sono seri?

Speriamo non accetti. Lorella merita di meglio e non una cosa simile. Come si può pensare che un programma del genere possa interessare al pubblico di canale 5? Soprattutto di Domenica a pranzo… Per carità.

— Anna1194 (@Anna_111194) May 31, 2021