Lorella Cuccarini: “Giorgia Meloni mi sta più simpatica di Elly Schlein”, poi parla di Heather Parisi

Lorella Cuccarini questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a La Verità dove ha parlato di Amici (“i ragazzi devono mettere impegno, lavoro, sudore. Essere spavaldi sul palco e umili fuori“), di Heather Parisi e delle donne in politica.

“Non sono per le quote rosa, ma sono felice che ci siano sempre più figure femminili emergenti, come il premier. Mi piace che le donne guadagnino credibilità e conquistino ruoli apicali per capacità e merito, non per concessione. In politica, nelle aziende e nello spettacolo”.

A domanda diretta: “Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein con chi andrebbe a cena?”, la prof di Amici ha così risposto:

“Con Giorgia Meloni, anche perché tifiamo per la stessa squadra. A pelle, mi sta molto simpatica. Mi piacerebbe conoscerla di più“.

Lorella Cuccarini su Heather Parisi: “Al contrario suo non ho bisogno di parlare di lei per esserci”

“Vorrei evitare di fare quello che fa lei con me, non ho bisogno di parlare di Heather per esserci. La apprezzo artisticamente, ma dopo Nemicamatissima non ci siamo più sentite. Abbiamo visioni diverse della professione”.

Una chiara frecciatina all’intervista che Heather Parisi ha fatto a Belve, dove è tornata a parlare proprio di Lorella Cuccarini.

Le parole di Heather Parisi:

“Fra me e Lorella Cuccarini non c’è mai stata rivalità siamo troppo diverse, io non ho mai visto nessuno come rivale. Ho sempre deciso io dove andare a lavorare e quando. Io e lei siamo troppo diverse, due mondi opposti. Lei è sempre stata la prima della classe e sa tutto a memoria, io invece faccio ciò che mi viene in mente in quel momento. Se sono più artista di lei? Ti dico solo che non abbiamo niente in comune”.