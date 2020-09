Una nuova polemica ha investito Lorella Cuccarini, su Twitter se la sono presa con l’ex conduttrice de La Vita in Diretta per un like ad un tweet davvero bislacco.

Perché #LorellaCuccarini ha meritato di non essere più a #lavitaindiretta? Perché sostiene anche il negazionismo sul #covid.

Con che faccia intervistava il nostro sindaco di Lucca che le raccontava il suo dramma e la sua lotta per guarire?

Che credibilità ha questa donna? pic.twitter.com/J0O6IlDg4J — 🧔🏽Zio Lino il moralista del covid👨🏽‍⚕️ (@Linus2k) September 7, 2020

Questo è nulla, perché alcuni siti LGBT (Gay Burg tra tutti) hanno notato che la sovranista più amata dagli italiani (sovranisti) ha partecipato ad un convegno organizzato dal Comitato Articolo 26, l’associazione vicina a Gandolfini, il padre del Family Day. “Lorella Cuccarini sul palco delle lobby anti-gay che si oppongono al contrasto dell’omofobia e alle unioni civili“, così titola Gay Burg.

Tutto questo un mese dopo che Lorella ha messo un ‘mi piace’ ad un tweet contro la legge che contrasta l’omofobia e che definiva il DDL Zan una ‘legge liberiticida’ (per non parlare delle dichiarazioni contro le adozioni gay e la gestazione per altri).

‼️ 16.00 SCUOLA, 1 SETTEMBRE 2020… E ADESSO? Conversando con i nostri ospiti 👉 Conduce Luisa Ribolzi Senior Advisor Area Risorse Umane Gruppo PTS Clas pic.twitter.com/cD1xn3bxUv — Articolo 26 (@comitatoart26) September 5, 2020

🔺Il saluto di @LCuccarini a #EducarePerIlDomani: “sono molto appassionata di scuola e sono qui per ascoltare. Porterò la mia esperienza umile di mamma appassionata e di genitore. Grazie per questo lavoro che fate e per questo invito”#Articolo26 #Scuola #Famiglia pic.twitter.com/QKlJKMBtwp — Articolo 26 (@comitatoart26) September 5, 2020

Chi sono i ‘Comitato Articolo 26′? Ecco un po’ di informazioni che risulteranno utili.

Lorella Cuccarini ha anche posato insieme ad Enzo Pennetta: “Piacevolissimi incontri”.

Il consenso scientifico sulle adozioni omosessuali si basa su prove inconsistenti #stopgender http://t.co/PvqFApRsBl — Enzo Pennetta (@CriticaScient) June 19, 2015

I Gay Pride sono fattori di amplificazione delle epidemie.

Dati Istituto Superiore Sanità.@BeaLorenzin vaccinazione obbligatoria per i gay? pic.twitter.com/3ItEFXqLJE — Enzo Pennetta (@CriticaScient) August 18, 2017

#Sanremo, anche Ramazzotti stasera fa propaganda gay.

Ma perché cantanti di testi banali si sentono improvvisamente maestri di pensiero? — Enzo Pennetta (@CriticaScient) February 10, 2016

Il discorso è chiaro: ‘no child’ fa così trendy e, ‘no gay’ è becera discriminazione.

E attenti ritwittare che arriva la psicopolizia… pic.twitter.com/OaWa0q45Bi — Enzo Pennetta (@CriticaScient) July 26, 2017

A me la cultura del “cancelled” o dell’IsOverParty proprio non piace, però devo dire che non riesco più a fare il tifo per Lorella (che continuo a reputare una delle più brave conduttrici), non ascolto più la sua musica con piacere, eppure ero un suo grande fan e sono cresciuto con le sue trasmissioni e con pezzi come Un Altro Amore No e La Notte Vola. Se non altro adesso sappiamo come la pensa e questo ci servirà per capire che le nostre icone ce le dobbiamo scegliere meglio e che non bastano due coreografie carine e un programma trash per giurare amore ad una conduttrice, cantante o attrice.

E comunque: Ocio, gay, super ok!