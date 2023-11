Lorella Cuccarini e le sue sei volte a Sanremo: “Chiamata dieci giorni fa”

Lorella Cuccarini come Marco Mengoni, Teresa Mannino, Giorgia e Fiorello sarà una co-conduttrice dell’edizione 2024 del Festival di Sanremo.

Il suo è un nome inaspettato che lo stesso Amadeus avrebbe chiamato per ultimo, dato che la prima telefonata fra i due per mettersi d’accordo risalirebbe a soli dieci giorni fa.

“A volte, le notizie più belle arrivano quando meno te le aspetti” – ha scritto Lorella Cuccarini sui social dopo l’annuncio in diretta al Tg1 – “Dieci giorni fa, la telefonata di Amadeus: “Hai voglia di fare una serata del Festival con me?”. Insieme, negli anni, abbiamo vissuto esperienze indimenticabili, sia in televisione che in teatro. Sono certa che questa avventura lo sarà di più. Sarà bellissimo poi condividere il palco con persone che stimo tantissimo, dal punto di vista umano e artistico. Grazie Ama! Ti voglio bene”.

Lorella Cuccarini, le sue sei volte a Sanremo

Per Lorella Cuccarini non sarà una prima volta al Teatro Ariston. Nel 1987 è stata ospite, nel 1993 ha condotto al fianco di Pippo Baudo e nel 1995 ha preso parte in qualità di cantante in gara col brano Un Altro Amore No. Risale invece al 2003 il suo ruolo all’interno della ‘giuria di qualità’, mentre è del 2010 la sua ospitata con tanto di esibizione che ha successivamente scopiazzato Beyoncé.

“La Cuccarini? Lei è un genio. Quella coreografia credo sia epica. La mia truccatrice mi ha fatto vedere le prestazioni di Lorella di un anno fa, e mi ha ispirato molto. Ringraziate Dio per YouTube o non avrei mai visto qualcosa di così stimolante“.

L’ultima volta di Lorella Cuccarini al Festival di Sanremo è stato l’anno scorso durante la serata dei duetti duettando con Olly nel remix de La Notte Vola.