Dopo il successo come professoressa di canto Lorella Cuccarini è stata riconfermata per la prossima edizione di Amici e di questo ha parlato in un’intervista rilasciata a La Nuova Sardegna: “Mi trovo benissimo, poi con Maria ho ritrovato una nuova giovinezza, la ringrazio tanto“.

La conduttrice ha poi ripercorso la sua carriera, ha ricordato Nemicamatissima ed ha rivelato di aver avuto una discussione con Heather Parisi. Lorella ha spiegato che qualche contrasto c’era già stato prima del programma, ma che alla fine era riuscita a lavorare bene con la collega, poi però è arrivata la catfight: “Quanto è successo dopo ci ha lasciato tutti a bocca aperta. – riporta la nostra tv – Nessuno avrebbe immaginato quella polemica“. Come se non bastasse la Cuccarini ha confessato che Heather l’ha bloccata su tutti i social.

Immaginate che meraviglia se Maria De Filippi avesse chiamato Heather come professoressa di ballo ad Amici. Altro che le litigate tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Mary pensaci per l’edizione 2023 del talent, facci questo regalo.

Heather Parisi e le ultime dichiarazioni su Lorella Cuccarini.

Tre anni fa Heather commentò così l’arrivo di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta: “Non scherziamo! Per avere la conduzione di un programma sulla TV pubblica italiana non bastano un paio di dichiarazioni sovraniste. Però, di questi tempi, aiutano. Molto.”

Pochi mesi dopo però la Parisi cambiò toni durante un’intervista a Verissimo. Alla corte di Silvia Toffanin, la Parisi si limitò a lanciare una shade alla collega chiamandola ‘santa subito’: “Oddio ma perché dobbiamo parlare di “santa subito”? Non abbiamo mai litigato. Dietro le quinte del programma “Nemica Amatissima” non l’ho mai incontrata, neanche in sala prove e per me è stato molto strano. E’ stata un’esperienza che potevamo vivere in un altro modo. Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita. Quindi possiamo anche andare avanti“.