L’eliminazione di Tommaso Stanzani nella terza puntata di Amici ha fatto scoppiare una polemica. Addirittura un’ex prof del talent ha chiesto di boicottare lo show mariano. Ieri è intervenuta Lorella Cuccarini a calmare gli animi, ma ha anche rivelato che lei al posto dei giudici non avrebbe eliminato Tommaso.

Il serale di Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione. Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto, capireste quanto è difficile, settimana dopo settimana. Sarò onesta: se fossi stata giudice ieri sera, non avrei votato per eliminare Tommaso, ma i gusti – come i giudizi – sono assolutamente soggettivi e vanno sempre accettati”.

“Una festa importante, ma anche un’occasione per fare qualche considerazione “a freddo”. Leggo sempre i vostri messaggi con attenzione ed interesse. Grazie perché ci siete, con il vostro calore e anche con le vostre critiche.

Concordo con Lorella, anche io non sono d’accordo con l’eliminazione di Tommaso, ma Amici è un programma tv e non solo una scuola. I giudici hanno deciso così e avranno avuto i loro motivi.

Proprio come per il GF Vip, anche ad Amici si sono creati fanclub dei protagonisti, che spesso sui social arrivano allo scontro (anche pesante).

“Detto questo, criticare in maniera costruttiva è sano e segno di libertà, ma leggere sul web insulti, mancanze di rispetto, per tutti i professionisti del programma o per i ragazzi che partecipano è decisamente triste. E sbagliato.

Perché non fare il tifo, sostenendo i preferiti, senza denigrare chi non si ama? Lo dico ai miei affezionati, ai supporters del nostro Team, così come ai detrattori. E lo dico soprattutto ai giovanissimi. Il nostro atteggiamento sui social può fare la differenza e migliorare notevolmente la qualità del web.

Ricordate che nel programma verranno eliminati tutti, tranne uno: il vincitore, che meritatamente conquisterà la vittoria”.