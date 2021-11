Dopo aver violato il regolamento di Amici più volte, Flaza è stata eliminata dal talent. A prendere la decisione finale è stata la prof della cantante, Lorella Cuccarini, che poco dopo la puntata ha commentato sui social: “Sapete quanto abbia supportato Flaza. Però devo dire che non sarebbe stato giusto tenerla ancora nella scuola. Sono paziente ma il talento da solo non basta in un comunità come quella di Amici bisogna imparare a viverci, rispettando le regole“.

diciamo quello che vogliamo ma lorella cuccarini è un’insegnante pazzesca e vorrei tanto dire che flaza non la merita, ma tutti meritiamo un’insegnante così. Flaza, però, non la sa ascoltare. Peccato. #Amici21 pic.twitter.com/KdFOYNLIpy

A poco più di una settimana dalla scelta di eliminare Flaza dalla scuola di Amici, Lorella Cuccarini è tornata a parlare della sua ex alunna sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

“Devo dire che è stata una decisione molto sofferta quella che ho preso. Fa male vedere dei ragazzi di grande talento che si bruciano perché non sanno stare in una comunità. E Amici è una piccola comunità, nella quale bisogna rispettare regole che non sono solo professionali ma di vita. Io sono molto paziente e di fronte a una persona che ha talento cerco di inventarle tutte per aiutarla a mettersi sulla strada giusta, ma poi arriva il momento in cui devo fare una scelta. Mi è dispiaciuto per Flaza, ma il talento quando c’è prima o poi esce fuori. Forse per lei era troppo presto. Nella vita però servono anche umiltà, tenacia, educazione e serietà professionale.

La nostra è una grande responsabilità. Hai tra le mani dei ragazzi che coltivano un sogno, e le tue scelte, con le attribuzioni che portano avanti in ogni puntata, sono determinanti per il risultato. Ogni cosa che decidi deve essere in sintonia con il loro percorso, per farli crescere. La cosa che mi piace è poter trasferire loro indicazioni, consigli, esperienze che ho fatto sul campo in 36 anni di carriera che possano aiutarli”.