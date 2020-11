Lorella Cuccarini e Arisa saranno le nuove professoresse di Amici di Maria De Filippi. L’ex conduttrice de La Vita In Diretta su Twitter ha commentato il suo arrivo nel talent show di Canale 5.

“La chiamata di Maria è arrivata come una carezza…⁣

Sono molto felice di festeggiare con “” i miei 35 anni di professione. Sarà un’occasione per restituire a tanti giovani la fortuna che ho avuto nella mia vita. ⁣Non vedo l’ora di partire”.

Felicissimo per Arisa, ma anche per Lorella Cuccarini, perché nonostante le sue posizioni medievali sulle famiglie rainbow, resta una grande professionista e in 30 anni di carriera ha dimostrato di saper fare perfettamente il suo lavoro. Spero solo che con il tempo si ricreda e capisca di aver detto delle cavolate sulle adozioni per le coppie omosessuali.

domani alle 14:10 #Amici20 pic.twitter.com/LF428t2FoR — Lorella Cuccarini (@LCuccarini) November 13, 2020

Anche il profilo di Witty tv a fatto gli auguri a Lorella Cuccarini.

“Un grandissimo in bocca al lupo alla nuova professoressa di ballo Lorella Cuccarini! Non vediamo l’ora di vederla DOMANI alle 14.10 su Canale 5 al fianco di Alessandra Celentano e Veronica Peparini”.

Lorella Cuccarini insegnante ad Amici. Credo sia un gran colpo di Maria. Sicuramente farà bene. Complimenti @LCuccarini . #amici20 pic.twitter.com/juucvkGVkr — Mr Alex (@Misteralextv) November 6, 2020