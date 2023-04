Lorella Cuccarini questa settimana ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove ha parlato del suo rapporto lavorativo con Emanuel Lo, coreografo e insegnante di ballo della scuola di Amici. I due nella scuola di Maria De Filippi formano il team dei CuccaLo e ogni puntata ci regalano coreografie bellissime.

“Ci divertiamo moltissimo, c’è una reazione che a noi pare spropositata. Per noi due è come ravvivare una luce che c’era, avevamo già lavorato insieme”.

Ha dichiarato Lorella Cuccarini, che ha poi continuato:

“Il guanto dei professori è un momento di spettacolo puro, senza gara, serve un po’ per alleggerire l’atmosfera e i rapporti con gli altri insegnanti. Siamo uno contro l’altro, ognuno difende i propri allievi e a volte ci sono momenti di tensione. Allora quel balletto lì ci dà respiro. Sui social ricevo tantissimi messaggi di donne che in sostanza scrivono ‘beata te’. […] Sappiamo che è un momento leggero ma vogliamo viverlo con consapevolezza, sappiamo che non abbiamo più vent’anni, quindi dobbiamo anche pensare a limitare i danni”.

Lorella Cuccarini commenta gli addominali di Emanuel Lo e svela cosa pensa suo marito

Sempre fra le pagine del settimanale, la ballerina ha commentato gli addominali di Emanuel Lo: “Gli addominali di Emanuel? Pazzeschi, tutti e otto ci sono. Ci sono tutti, è difficilissimo! I due più bassi non escono mai“, aggiungendo poi cosa ne pensa di tutto ciò suo marito Silvio Capitta, padre di Chiara fresca di coming out. “Mio marito Silvio si diverte moltissimo, è abituato, anzi credo che mi ami per questa mia passione, è orgoglioso di me“.

Silvio Capitta – in arte Silvio Testi – è un produttore televisivo e teatrale e sta con Lorella Cuccarini dal 1991. I due hanno quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.