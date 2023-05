Lorella Cuccarini “avrebbe meritato di condurre Ballando con le Stelle”, il retroscena sul suo programma Campioni di Ballo

Era il 1996 quando Lorella Cuccarini condusse sulle reti Mediaset lo spin off di Buona Domenica, Campioni di Ballo, un programma basato sulle gare di ballo con tanto di giuria con le palette e voce fuori campo.

Il talent show venne mandato in onda per tre edizioni nel 1996, nel 1997 e nel 1999 e qualche anno fa pure Mediaset Extra lo trasmise in replica. A tal proposito TvBlog ha scritto:

“Campioni di Ballo era un’autoproduzione realizzata nella più totale artigianalità da Lorella Cuccarini e suo marito, il produttore Silvio Testi. Nato inizialmente come spazio all’interno di Buona Domenica, è in seguito divenuto programma autonomo. […] Il format Ballando con le Stelle […] risale invece alla metà del nuovo millennio. Non che la Cuccarini sia stata copiata da Ballandi [la società che produce Ballando con le Stelle, ndr], ma fa sorridere che la struttura del programma, a colpi di gare di ballo e voti di una giuria tecnica con voce fuori campo, sia la stessa”.

“Lorella Cuccarini avrebbe meritato di condurre Ballando con le Stelle”

Una recensione che a quanto pare concorda anche l’autore tv Marco Salvati che – sempre fra le pagine di Blogo – ha lanciato una sua provocazione:

“Con Campioni di Ballo siamo stati degli antesignani. Era un format tutto italiano, dedicato principalmente al ballo e ci inserimmo l’elemento dei vip. Ballando con le Stelle si basa sul personaggio celebre accompagnato dai professionisti, ma si è trattato di una evidente evoluzione. Senza nulla togliere a Milly Carlucci, ritengo che tra i tanti torti subiti da Lorella Cuccarini ci sia stato quello di non assegnarle la conduzione di Ballando, proprio perché aveva avuto l’intuizione prima di tutti. Mi dispiacque molto, idealmente avrebbero dovuto darlo a lei”.

Ballando con le Stelle è quindi nato sulla scia di Campioni di Ballo? Milly Carlucci – interrogata sulla nascita del suo format – ha sempre detto di essersi ispirata al film Shall We Dance?.