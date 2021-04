Lorella Boccia diventerà mamma, la ballerina e conduttrice ha svelato questa bella novità a Silvia Toffanin. Per Lorella e il marito Niccolò Presta si tratta del primo figlio, la coppia si è sposata il primo giugno 2019, dopo quattro anni d’amore.

L’annuncio della gravidanza l’ha dato l’account Instagram di Verissimo: “Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta sabato, in esclusiva a Verissimo, ci racconterà tutte le emozioni del suo magico momento!”

L’ex alunna di Amici (che sarà anche al timone di un late show) ha confermato l’esclusiva di Verissimo con un tweet: “Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te. E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre. Respiriamo insieme una nuova vita. Ti amo“.

Amore ti amo non solo per ciò che sei ma per ciò che sono quando sono con te.

E adesso non sono sola, non siamo soli… adesso siamo noi tre ♥️

Respiriamo insieme una nuova vita ♥️

Ti amo ♥️ pic.twitter.com/TvptDRU2Ls — Lorella Boccia (@bocciaofficial) April 26, 2021

E allora tanti auguri a Lorella e Niccolò!

Lorella Boccia incinta ma quindi non è più la ventenne che ad Amici programmava le crociere con i suoi compagni di squadra pic.twitter.com/TbfBF6zrhv — Ale🌤 (@lontanissimo_) April 26, 2021

Dalla pagina del rotocalco #Verissimo.. l’indiscrezione esclusiva, data in anteprima della nuova puntata, sulla dolce attesa🤰🏻della showgirl e ballerina #LorellaBoccia, moglie di #NiccolóPresta.. #Repost with @get_repost

・・・

Lorella Boccia diventerà mamma per la prima volta 😍 pic.twitter.com/mZVp98qewX — Chiccose DOC (@ChiccoseDOC) April 26, 2021

Lorella Boccia su Maria De Filippi.