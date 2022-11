Loredana Lecciso vs Romina Power: “Avvocati per danni”

Che Romina Power e Loredana Lecciso non fossero esattamente migliori amiche lo sapevamo già, ma ultimamente la situazione pare essere peggiorata. Un mese fa la compagna di Albano Carrisi è stata ospite a Domenica In e quando ha nominato Romina, è subito intervenuta Mara Venier parlando di una diffida: “Oddio no non nominiamola perché poi arriva una denuncia. Ti prego non nominiamo nulla, evitiamo proprio il nome, almeno ora poi vedremo in futuro. Anche dopo vediamo cosa accade in puntata. Però al momento meglio non nominare la Power. Lo dico perché siamo stati diffidati dal nominarla. Però tanti auguri Romina visto che oggi è il tuo compleanno cara“.

Loredana Lecciso ha messo in mezzo gli avvocati per Romina Power? L’indiscrezione.

Una fonte vicina alla famiglia Carrisi ha parlato con i giornalisti di Nuovo ed ha fatto delle rivelazioni molto particolari. Secondo questa amica di famiglia, Loredana Lecciso avrebbe consultato dei legali per capire se può agire contro Romina Power chiedendo dei danni. La cantante di Si Vive Una Volta Sola si è sentita limitata nella sua libertà d’espressione e come se non bastasse pare che una sua ospitata sia anche saltata.

“Loredana Lecciso ha chiesto aiuto agli avvocati. Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina. La sua diffida ha danneggiato la Lecciso perché incide nella sua libertà di espressione, quasi fosse un’estranea nella vita di Albano. E pesa anche sulla sua “libertà professionale”: sembra che un’altra ospitata, in un programma registrato, sia stata cancellata. Perché Loredana si è sentita più volte umiliata quando la Power ha dichiarato pubblicamente che tra lei e Albano c’è ancora un sentimento. Cosa pensa Albano Carrisi di tutto questo? Lui appoggia le scelte della compagna. Lory non vuole accettare un ruolo di secondo piano”.

