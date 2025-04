Loredana Lecciso vittima di aggressione a Milano: ‘Ho iniziato a urlare’

Loredana Lecciso è stata aggredita a Milano mentre si trovava a bordo di un autobus. Un uomo nordafricano, non ancora identificato, ha cercato di rubarle una catenina d’oro. La showgirl ha raccontato che l’aggressore l’aveva seguita fin dalla fermata dell’autobus. Inizialmente, non prestando attenzione, ha continuato a conversare con un’amica fino a quando l’uomo è salito a bordo e ha spinto entrambe nel tentativo di imporre loro di sedersi.

Una volta che il bus ha fatto una fermata, l’aggressore è sceso e poi è risalito da un’altra porta, allungando la mano verso il collo della Lecciso per rubarle la catenina. Lei ha reagito gridando e, nonostante lo spavento, è riuscita a mantenere il gioiello attaccato al collo, riportando solo alcuni graffi. Le sue urla hanno attirato l’attenzione di altri passeggeri che sono intervenuti per aiutarla.

Fortunatamente, Loredana non ha subito conseguenze fisiche gravi, ma si dice molto scossa dall’accaduto. Ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza della città e per i suoi figli che vivono a Milano. Ha commentato che le notizie sull’aumento dell’insicurezza in città si sono rivelate vere e ha sottolineato il timore per la sicurezza della sua famiglia.