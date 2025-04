Loredana Lecciso: l’aggressione choc a Milano per una collanina

Loredana Lecciso, compagna di Al Bano, è stata vittima di un tentativo di furto a Milano mentre aspettava l’autobus. Raccontando l’accaduto all’Adnkronos, ha spiegato che un giovane nordafricano ha iniziato a seguirla, cercando di strapparle una catenina d’oro a cui è molto affezionata, un regalo della madre in occasione della nascita della figlia Jasmine. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20 di due giorni fa, quando Loredana si trovava in compagnia di un’amica. Inizialmente, non si è preoccupata del ragazzo, ma quando sono salite sull’autobus, la situazione è degenerata. L’uomo, dopo aver tentato di costringerle a sedersi in un posto, è sceso e poi è risalito dall’altra porta, avvicinandosi a Loredana con l’intento di rubarle la catenina.

Nonostante la paura, Loredana è riuscita a mantenere la catenina al collo, procurandosi qualche graffio, e l’aggressore ha desistito dalla sua azione, scendendo dall’autobus. I passeggeri presenti si sono subito avvicinati per offrirle aiuto. Dopo l’accaduto, Loredana ha dichiarato di non voler più prendere i mezzi pubblici, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei suoi figli che vivono a Milano. Ha osservato che i timori riguardo all’insicurezza della città si sono rivelati fondati e ha auspicato che le autorità locali adottino misure per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. L’incidente ha anche suscitato un ampio dibattito sui social, con molti utenti che si sono schierati dalla parte di Loredana, sollecitando maggiori misure di protezione.