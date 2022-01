Loredana Lecciso è stata contattata per partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi con..sua figlia Jasmine Carrisi!

Dopo avervi anticipato i nomi di Carmen Di Pietro ed Ilona Staller (che dovrebbero naufragare accompagnate dai loro primogeniti, Alessandro Iannoni e Ludwig Maximilian Koons), anche Loredana Lecciso dovrebbe volare oltreoceano con sua figlia Jasmine Carrisi. Questo almeno è il desiderio di Mediaset.

A confermare la volontà degli autori è stata proprio Loredana Lecciso, come riportato dal portale GossipeTv.

“L’Isola dei Famosi? Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta. In più, questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola”.

Il team de L’Isola dei Famosi vorrebbe arruolare infatti sia Loredana che Jasmine, ma al momento la showgirl non ha dato risposte certe, anche se sarebbe più propensa a rifiutare. La proposta varrà ugualmente anche senza il pacchetto Lecciso? Qualora la trattativa andasse in porto con Jasmine, lei ripercorrerebbe le gesta di sua madre (naufraga a L’Isola dei Famosi nel 2010), di suo padre (Isola 2005) e di sua sorellastra Romina (Isola 2005).

L’Isola dei Famosi 2022 | La lista dei vip contattati (o che si sono proposti) per diventare naufraghi

Olga Plachina, olimpionica | Casa Chi

Loredana Lecciso, showgirl | Oggi

Jasmine Carrisi, figlia di | Oggi

Luigi Oliva, ex di | Oggi

Alessia Fabiani, attrice | Casa Chi

Jedà, fidanzato di | Oggi

Andrea Casalino, modello | TvCircle

Nicola Vivarelli, ex Uomini e Donne | RTL 102.5

Pago, cantante | NuovoTv

Antonella Fiordelisi, influencer | RTL 102.5

Dayane Mello, modella | Oggi

Gianmarco Onestini, ex Grande Fratello | Casa Chi

Luca Onestini, ex Uomini e Donne | Casa Chi

Lorenzo Amoruso, ex calciatore | Casa Chi

Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera | SuperGuidaTv

Carmen Di Pietro con suo figlio Alessandro Iannoni | TvBlog

Ilona Staller con suo figlio Ludwig Koons | TvBlog