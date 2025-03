Loredana Lecciso al Grande Fratello: “Rinascita con Terapia d’Urto”

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, Amanda Lecciso è stata eliminata per essere stata la meno votata dal pubblico. Loredana Lecciso, showgirl e compagna di Al Bano, è stata intervistata riguardo alla sua possibile partecipazione al reality. Ha rivelato di aver ricevuto proposte per entrare nella casa in ogni edizione, ma ha sempre esitato a causa dell’idea di dover affrontare i riflettori e la gestione della sua immagine, che definisce non sempre lineare.

In merito all’esperienza di sua sorella Amanda, Loredana ha espresso ammirazione per la sua pazienza e il suo comportamento elegante, sottolineando la capacità di Amanda di costruire buone relazioni all’interno della Casa, nonostante le avance ricevute. Ha anche notato che, benché ci siano stati alcuni concorrenti con comportamenti incoerenti, nella casa ci sono state persone per bene.

Loredana ha valutato la partecipazione al Grande Fratello come una sfida e ha paragonato l’esperienza a una “terapia d’urto”, simile alla sua recente esperienza di superare la paura di volare. Ha ammesso che non è tanto la convivenza con gli altri coinquilini a preoccuparla, ma il fatto di essere sempre sotto osservazione. Nonostante le incertezze, ha lasciato intendere che ci possa essere la possibilità di un futuro coinvolgimento nel programma, rispondendo positivamente all’invito del conduttore Alfonso Signorini, che la invita ogni anno a partecipare.