Loredana ‘La Favolosa’ si candida in politica: i manifesti e gli slogan

Ricordiamo tutti le sue iconiche sfilate sulle note di Rapide, le litigate a Live Non è la d’Urso e lo scontro con l’ex nuora Nina Moric, ma adesso Loredana Fiorentino ha voltato pagina. ‘La Favolosa’ si è candidata per le amministrative di Torre del Greco con la lista ‘La Svolta’ del consigliere Ciro Piccirillo.

Sulla sua pagina Facebook Loredana ha scritto: “Insieme possiamo dare una vera svolta alla nostra città. Per una città migliore sotto tutti i punti di vista, arte, cultura, spettacolo, turismo e soprattutto senso civico. La nostra città siamo noi, rendiamola all’altezza delle sue potenzialità“.

Ogni volta che vedo La Favolosa non riesco a non canticchiare: Dimmi cosa c’è, le vedo scendere, sono rapide chiuse nell’iride. Che scalerò, scalerò, scalerai, scalerò…

“La mia prima volta a Live? Ero molto emozionata perché vedevo Barbara, ma è stato un miscuglio di sensazioni. Perché poi la prima volta sono stata aggredita da Alessandra Mussolini e da Nuzzi che sono due animali televisivi. Quindi mi sono trovata spiazzata. Poi era tutto in diretta e ho subito tutto. Però ce l’ho fatta comunque.

Quante volte ho fatto la sfilata? Sempre, quando entravo ogni volta. Pensa che anche Chiara Ferragni aveva fatto l’imitazione con la mia sfilata. Non mi sento una modella, ma so che comunque riesco a camminare dritta sui tacchi. L’ho fatto con ironia e portando il sorriso a molti telespettatori. Ho dimostrato che a 50 anni si può camminare sui tacchi e sfilare anche non essendo una modella. L’importante è aver portato un po’ di simpatia.

Quando Luigi Mario era al GF lo vedevo tutti i giorni. Era bello perché almeno potevo guardarmelo sempre. Prima che entrasse al GF lo vedevo poco. Quindi me lo sono goduto, anche se attraverso la televisione. Lui mi ha avvisato con una chiamata, mi ha detto ‘mamma per un po’ non ci vedremo perché sto entrando al Grande Fratello’. Ero molto emozionata per questa sua avventura”.