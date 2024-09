Loredana Errore torna a cantare e racconta la sua rinascita: “Un miracolo”

Nella nona edizione di Amici, Loredana Errore era considerata la vincitrice annunciata, apprezzata dai professori e amata dal pubblico per il suo talento e la sua voce unica. Tuttavia, a trionfare è stata Emma Marrone, che si è classificata seconda e ha avuto un buon successo con i suoi album prodotti dalla Sony. Nel 2013, Loredana ha subito un grave incidente stradale che le ha cambiato la vita. Racconta di quel giorno in cui, a causa di un violento acquazzone, ha perso il controllo della vettura, ribaltandosi, e di come temesse di rimanere paralizzata. Questo evento, sebbene traumatico, le ha permesso di riscoprire nuove opportunità, essendo in contatto con la sua casa discografica.

Recentemente, Loredana è tornata a esibirsi pubblicamente, il giorno di Ferragosto, a Firmo in Calabria, dove ha cantato alcune delle sue canzoni più famose, come “Il Muro”, “Ragazza Occhi Cielo” e “La Voce delle Stelle”. Durante il suo comeback, ha riflettuto sull’incidente e sulla sua rinascita, esprimendo gratitudine per il sostegno dei fan. Ha condiviso che sono passati undici anni da quel 4 settembre che le ha permesso di riscoprire la forza della vita e la voglia di rialzarsi. Ha anche menzionato i segni inconfondibili lasciati dall’incidente, sottolineando che il suo corpo non è più lo stesso e che ha perso parte della mobilità e della velocità di una volta.

Nonostante ciò, Loredana è felice di testimoniare il potere della musica e ha voluto ringraziare i medici per il loro supporto. Ha concluso con parole di incoraggiamento ai suoi fan, esprimendo il desiderio di tornare a cantare come prima. La sua carriera artistica è fondamentale per lei, e nonostante le difficoltà, è determinata a continuare a esprimere la sua passione. La finalissima tra Emma e Loredana rimane una delle più memorabili nella storia di Amici, mostrando il forte legame emotivo tra gli artisti e il pubblico. Loredana lascia un messaggio di speranza: la vita è magica e non si arrende mai.