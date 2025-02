Loredana Errore sul suo grave incidente: “Non muovevo niente”

Il 4 settembre 2013, Agrigento Notizie ha riportato la notizia di un incidente stradale che ha coinvolto la cantante Loredana Errore. L’evento è avvenuto all’alba, intorno alle 4, a San Leone, quando l’auto della artista, una Ford Focus, si è ribaltata. Loredana, famosa per la sua partecipazione al programma “Amici di Maria De Filippi”, è stata soccorsa da passanti che hanno chiamato il 118. Un’ambulanza l’ha trasferita al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, dove ha ricevuto assistenza e numerosi accertamenti per le sue ferite.

Recentemente, Loredana ha partecipato al programma “Ora o mai più”, vincendo la quarta puntata, e in un’intervista con Francesca Fialdini a “Da Noi A Ruota Libera”, ha raccontato della sua esperienza dell’incidente avvenuto 12 anni fa. Ha descritto la dinamica dell’incidente, in particolare la tempesta che l’ha colta di sorpresa mentre si trovava con amici ad Agrigento. Nel tentativo di schivare un’auto che le si era parata davanti, la sua macchina ha fatto aquaplaning e si è ribaltata. Dopo l’incidente, Loredana si è ritrovata immobilizzata ai piedi di un ulivo, incapace di muovere quasi tutto il corpo, eccezion fatta per il collo. Ha descritto i momenti di ansia e la preghiera a Dio, riflettendo sul suo sogno di carriera e sulle difficoltà che stava affrontando. Grazie al supporto dei genitori e dei medici, ha poi recuperato e ha ritrovato la capacità di muoversi.