Loredana Cannata e Mario Adinolfi: scontro a L’Isola dei Famosi

Durante la diretta della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, Loredana Cannata ha nominato Mario Adinolfi, accusandolo di sostenere idee dannose per donne, persone LGBT e animali. L’attacco è culminato nel gesto simbolico di bruciare la sua foto, creando un clima di tensione tra i naufraghi e generando molte reazioni sui social.

Il conflitto tra Cannata e Adinolfi non è emerso solo durante la nomination; già nei giorni precedenti avevano avuto rapporti tesi. Adinolfi, esonerato dalle prove per motivi di salute, ha criticato lo stile di vita vegano e crudista di Cannata, considerandolo inadeguato per la sopravvivenza sull’isola. Durante la nomination, Cannata ha spiegato di non tollerare le “idee di violenza e morte” espresse da Adinolfi nel tempo, alludendo alle sue posizioni contro l’aborto, le unioni civili e i diritti LGBT.

La conduttrice Veronica Gentili ha tentato di riportare la discussione a toni più civili, invitando al rispetto reciproco. L’episodio ha suscitato grande attenzione online, con l’hashtag #TeamCannata che ha guadagnato popolarità e sostegno tra gli spettatori. Molti utenti hanno ripreso dichiarazioni passate di Adinolfi evidenziandone il contrasto con i valori di uguaglianza.

In confessionale, Adinolfi ha definito il gesto di Cannata un’aggressione ideologica, dichiarando di sentirsi attaccato non per le sue azioni in gioco, ma per le sue opinioni politiche. La tensione si è acuita nel gruppo, con alcuni concorrenti che hanno espresso solidarietà a Cannata, mentre altri si sono distaccati.

