Loredana Bertè ha vinto la prima (e ultima probabilmente) edizione di Star In The Star. Dopo l’uscita di Lady Gaga e Michael Jackson, la Bertè ha battuto Mina allo scontro finale. Le esibizioni sulle note di Dedicato, Figlia di Loredana e Luna hanno convinto il pubblico in studio, che per 3 punti ha assegnato la vittoria alla rocker italiana.

Sotto la maschera di Loredana c’era proprio Syria, come sospettavamo tutti da almeno tre settimane. Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci si sono augurati la vittoria di Syria all’inizio della finale e così è stato: “Io tifo Lory perché sono sua amica e lei mi ha proprio detto che vuole che vinca la sua maschera. Inoltre devo dire che è la più simile a livello vocale quindi spero vinca lei. Poi vi immaginate se non vince cosa mi aspetta dopo? Loredana, quella vera mi chiama e mi dice ‘ma nun m’avete fatta vince?'[…] Anche io come Marcella vorrei vincesse la Bertè. Mina è stata bravissima ma qui siamo a livelli altissimi e poi ho capito chi c’è sotto. […] Io al contrario dell’ipocrisia dei miei colleghi avevo detto fino dalla prima puntata che facevo il tifo per Loredana. Non ho mai cambiato idea, è la più brava. Complimenti all’artista che c’è sotto. Qui si tratta di una cantante sicuramente, ma anche di una molto brava“.

E in effetti la giuria e il pubblico hanno proprio ragione. Syria ha fatto un lavoro straordinario. A livello vocale infatti la somiglianza con la vera Loredana era più che buona, stesso discorso per la mimica, sulla maschera invece non mi esprimo.

Loredana Bertè in un featuring pazzesco con Ivana Spagna! Quale sarà la Star dietro alla Leggenda? 💥 #StarintheStar pic.twitter.com/kgGVA3TpWB — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) October 14, 2021

Non è una signora… ma ne siamo davvero sicuri? Quale sarà la Star dietro la leggendaria Loredana Bertè? #StarintheStar pic.twitter.com/YxLD1Kph67 — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) September 23, 2021

Loredana Bertè di Star in the Star è Syria.

Le maschere rivelate.

Elton John: Massimo Di Cataldo

Patty Pravo: Gloria Guida

Paul McCartney: Ronn Moss

Zucchero: Adriano Pappalardo

Madonna: Daniela Martani

Pino Daniele: Sal Da Vinci

Claudio Baglioni: Luca Laurenti

Lady Gaga: Silvia Salemi

Mina: Lola Ponce