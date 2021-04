Loredana Bertè da quando è tornata in radio col nuovo singolo Figlia Di tutte le esibizioni che fa della canzone sono in playback, dal Festival di Sanremo al palco di Amici di Maria De Filippi.

Una scelta inusuale che ha fatto rumoreggiare i suoi fan, dato che Loredana Bertè canta sempre dal vivo. Anche al Festival di Sanremo il medley del suo best off lo ha fatto live e quando è partita Figlia Di si è messa a muovere la bocca come in un perfetto lipsync for your life di RuPaul’s Drag Race.

Perché?

A rispondere a questa domanda è stata proprio Loredana Bertè su Twitter.

“Le promozioni preferisco da sempre farle in playback perché voglio che il sound del pezzo arrivi al pubblico come lo ascolteranno in radio e spesso l’ho ”rivendicato” perché non voglio prendere in giro il mio pubblico!”.

